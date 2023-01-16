Гендиректор «Трактора» Савин заявил, что в клубе не планируют увольнять Гатиятулина

Сегодня, 10:00
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что контракт с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным действует до конца следующего сезона.
— Вы знаете, как не повторить этот сезон? Если с вами продлят контракт, то вы можете гарантировать, что такого не повторится?
— Я точно знаю те ошибки, которые нами были допущены, мы сделаем все возможное, чтобы их больше не допускать.
— Анвар Гатиятулин останется на посту главного тренера?
— У него контракт до конца следующего сезона.
— Но вы ведь можете привезти нового тренера и выплатить компенсацию Гатиятулину.
— Давайте мы этот сезон спокойно доиграем. Я еще раз повторюсь, мы не рассматривали возможность увольнения главного тренера в рамках этого сезона, подводить итоги будем по его окончании.
46-летний Гатиятулин возглавлял «Трактор» с 2015 по 2018 год, после чего два года работал ассистентом главного тренера в СКА. В мае 2020 года специалист вернулся в клуб из Челябинска.