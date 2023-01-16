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Сегодня, 10:00

Гендиректор «Трактора» Савин заявил, что в клубе не планируют увольнять Гатиятулина

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Анвар Гатиятулин (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что контракт с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным действует до конца следующего сезона.

— Вы знаете, как не повторить этот сезон? Если с вами продлят контракт, то вы можете гарантировать, что такого не повторится?

— Я точно знаю те ошибки, которые нами были допущены, мы сделаем все возможное, чтобы их больше не допускать.

— Анвар Гатиятулин останется на посту главного тренера?

— У него контракт до конца следующего сезона.

— Но вы ведь можете привезти нового тренера и выплатить компенсацию Гатиятулину.

— Давайте мы этот сезон спокойно доиграем. Я еще раз повторюсь, мы не рассматривали возможность увольнения главного тренера в рамках этого сезона, подводить итоги будем по его окончании.

46-летний Гатиятулин возглавлял «Трактор» с 2015 по 2018 год, после чего два года работал ассистентом главного тренера в СКА. В мае 2020 года специалист вернулся в клуб из Челябинска.

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. Что будет с «Трактором» в этом сезоне? А в следующем? Отвечает генеральный директор клуба

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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