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12 мая, 23:15

Гендиректор «Трактора» Савин: «Сторона Заварухина знала, что рассматриваем и других кандидатов»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Босс челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» заявил о том, что бывший главный тренер команды Алексей Заварухин и его агент знали об интересе клуба к другим специалистам

— Из слов Алексея Заварухина и его агента Шуми Бабаева можно сделать вывод, что переговоры «Трактора» с канадским тренером стали для них неожиданностью.

— При подписании контракта в качестве главного тренера в ноябре Алексей сказал, что все деловое общение далее следует вести через его агента Шуми Бабаева. По окончании плей-офф у нас состоялся разговор с Шуми, в котором он прямо спросил, будет ли «Трактор» рассматривать других кандидатов на пост главного тренера помимо Заварухина. Я честно ответил, что обязан изучить все возможные варианты формирования тренерского штаба, выбрав из них самый сильный. Эту позицию я озвучил стороне Заварухина заблаговременно. Они могли распоряжаться этой информацией на свое усмотрение. Думаю, тут многое идет от личных ожиданий Алексея. Я его понимаю. Но «Трактор» не может принимать решения исходя из чьих-либо личных ожиданий.

— Вариант возглавить «Челмет» после выхода в полуфинал Кубка Гагарина — шаг назад. Не считаете такое предложение оскорбительным?

— Нет, считаю предложение занять пост главного тренера второй команды системы конструктивным. Поводов для оскорбления и обиды не вижу. Тем более что мы были готовы предоставить Заварухину хорошие финансовые условия.

«Челмет» — прекрасная площадка для роста и набора опыта. Параллельно можно взаимодействовать с канадским специалистом, получить важные знания по работе и развитию молодых игроков, самому прокачать свои слабые стороны, чтобы стать сильнее, в менее стрессовых условиях, где больше свободы для творчества. Все это с прицелом вернуться в «Трактор» как главный тренер. Алексей сразу счел это предложение несерьезным. Я до сих пор нахожусь в легком недоумении от его реакции. Но на этом предлагаю тему закрыть — мной были даны достаточно развернутые ответы.

Алексей Заварухин возглавлял «Трактор» с октября 2023 года, вместе с командой он дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в котором проиграл «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

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Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Алексей Заварухин
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