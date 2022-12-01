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Сегодня, 14:34

Гендиректора «Сибири» удивляет давление на Знарка в СМИ

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что его удивляет давление на главного тренера «АК Барса» Олега Знарка после победы сибиряков над казанской командой (6:3) в регулярном матче чемпионата КХЛ.

«Удивляет ли давление на Олега Знарка в СМИ? Конечно. Я уже несколько раз говорил, что не имеет значения, какое место у команды сейчас. Все будет разыгрываться потом. На такой длинной дистанции определяется только место в восьмерке, все остальное неважно. На первом ты месте или восьмом — все решится потом. Мы должны уже привыкать к тому, что команды выравниваются. Что любая может провалиться в течение сезона, но при этом наверстать упущенное и выиграть Кубок», — цитирует Фастовского Metaratings.ru.

Сибиряки занимают третье место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. По итогам 39 игр команда набрала 49 очков. «Ак Барс» заработал 36 баллов и располагается на 7-м месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-sibiri-fastovskiy-udivlyaet-davlenie-na-znarka-ne-imeet-znacheniya-kakoe-mesto-u-komandy-1428383/
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ХК Ак Барс
ХК Сибирь
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