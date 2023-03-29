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КХЛ

Сегодня, 10:47

В «Адмирале» сообщили о продлении контракта с Тамбиевым

Ана Горшкова
Корреспондент
Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»
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Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан сообщил о продлении контракта с главным тренером клуба Леонидом Тамбиевым.

«Мы достигли соглашения о продлении контракта Леонида Григорьевича в нашем клубе. Вы прекрасно видели, что я сидел, рисовал. Специально для вас оставил последний листочек. Вот видите: Леонид Григорьевич подписал, а я еще нет. Вот мне осталось последнюю подпись поставить» — сказал Ан на пресс-конференции.

Также гендиректор «Адмирала» отметил хорошую работу Тамбиева в сезоне КХЛ-2022/23.

«Диванных экспертов и бывших профессионалов мы хотим успокоить. Леонид Григорьевич остается с нами сотрудничать, работать, делать дело, которое он любит и делает на все 200 процентов. Мы доверяем ему от и до. Человек творил, что хотел. Мы ему старались только помочь во всех просьбах. Желали ему только успеха и поддерживали его. Конечно, мы предложили продолжить работу. Он не отказался», — сказал Ан.

52-летний Тамбиев возглавляет клуб с ноября 2021 года. В текущем сезоне «Адмирал» впервые вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, в котором уступил «Ак Барсу» в серии до четырех побед со счетом 2-4.

Ранее Тамбиев возглавлял клуб «Сарыарка», который дважды приводил к победе в ВХЛ, петербургскую команду «Динамо», «Ригу», а также юниорскую и молодежную сборные Латвии. 

КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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