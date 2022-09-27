Генеральный директор «Динамо» Кошкин покинул клуб по семейным обстоятельствам

Генеральный директор «Динамо» Николай Кошкин покидает клуб по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба московской команды в Telegram-канале.

Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Николая Александровича за проделанную работу. Принятая советом директоров стратегия развития клуба, включающая в себя все направления деятельности организации, продолжит реализоваться в полном объеме", — говорится в сообщении.

Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на заместителя Кошкина — Владимира Газизова.