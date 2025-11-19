Видео
Сегодня, 09:05

Сушко — об увольнении Кудашова: «Это не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось»

Михаил Зислис
Обозреватель
Федор Носов
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» рассказал о причинах увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

— Зачем вы уволили Алексея Кудашова?

— Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич — хороший тренер. Я про это уже говорил и еще раз могу повторить. Понимаю, что сделан рискованный ход. Но мы решили, что на данном этапе нужна определенная встряска, и пошли по этому пути. Гру из «Трактора» тоже ушел.

— Но он сам отказался.

— Может быть. Я не присутствовал и говорить не могу. «Трактор» тоже идет пятым в конференции, но в прошлом году был в финале.

— Почему таким получился тайминг принятия решения? Для отставки Кудашова были более логичные моменты в прошлом.

— Это было не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось и принималось. Оно не было спонтанным. Я лично считаю, что Кудашов — отличный и системный тренер. Он пытается честно делать свою работу.

— Много говорилось о ваших конфликтах с Кудашовым по поводу игроков. Даже писали про причину — отказ подписать вашего сына Максима.

— Это диалог. Мы иногда разговаривали громко, но не было никакой агрессии. Положа руку на сердце, могу сказать, что все пожелания главного тренера по игрокам были исполнены. Мы всегда шли навстречу, понимали, что Кудашов так видит хоккей. Не скажу, что у нас была какая-то вражда. История про сына, которую придумали, пусть останется на совести тех, кто это написал. Даже не хочу это комментировать.

— Был ли у вас нервный и серьезный разговор в Казани после поражения от «Ак Барса»?

— Самое интересное, что я в Казани не был, но говорят, что у нас почему-то был серьезный разговор. Не знаю, откуда это берется и с какой целью это пишут. Я даже не созванивался с Алексеем Николаевичем после игры в Казани.

Бывший главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Алексей Кудашов.«Кудашова уволили, так как команде нужна была встряска». Гендиректор «Динамо» Сушко — о самой громкой отставке сезона

10

  • hаnt64

    Чтобы обдумать решение, нужны мозги. А их нет у всей компании так называемых управленцев в "Динамо". Как футбольном, так и хоккейном.

    19.11.2025

  • igor1972

    "Нужна какая-то встряска", "нужно что-то новое" - это точно слова человека, который считает себя профессионалом? Детский лепет какой-то. И тут же лепит, что это было взвешанное решение

    19.11.2025

  • Павел Леонидович

    Да и ладно)

    19.11.2025

  • Oleg Kagansky

    19.11.2025

  • авторитет

    «Это не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось» --------------- которое долго обдумывалось после прихода РБР в Динамо

    19.11.2025

  • андр

    Тайминг? Авторы, вам пора на уроки русского языка.

    19.11.2025

  • Highlander

    Ромку подтянут не прямо сразу. Вот пока Козлов будет. Ромку ассистом. Мол новый вектор. Ставка на молодежь. А Ромка тут как тут, он у нас по молодежи то. А потом,когда Козлова уберут,тут и Ромка готовый. у негожОПЫТА больше.

    19.11.2025

  • Highlander

    Почему,почему...Папа знаете чей звонил.

    19.11.2025

  • fktrc

    Самое главное теперь не то по какой причине ушёл Алексей Николаевич, а кого возьмут на его место! Это и будет ответом на многие вопросы, в том числе почему его уволили!

    19.11.2025

    ХК Динамо (Москва)
    Алексей Кудашов
