Сегодня, 09:05
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» рассказал о причинах увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.
— Зачем вы уволили Алексея Кудашова?
— Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое. Алексей Николаевич — хороший тренер. Я про это уже говорил и еще раз могу повторить. Понимаю, что сделан рискованный ход. Но мы решили, что на данном этапе нужна определенная встряска, и пошли по этому пути. Гру из «Трактора» тоже ушел.
— Но он сам отказался.
— Может быть. Я не присутствовал и говорить не могу. «Трактор» тоже идет пятым в конференции, но в прошлом году был в финале.
— Почему таким получился тайминг принятия решения? Для отставки Кудашова были более логичные моменты в прошлом.
— Это было не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось и принималось. Оно не было спонтанным. Я лично считаю, что Кудашов — отличный и системный тренер. Он пытается честно делать свою работу.
— Много говорилось о ваших конфликтах с Кудашовым по поводу игроков. Даже писали про причину — отказ подписать вашего сына Максима.
— Это диалог. Мы иногда разговаривали громко, но не было никакой агрессии. Положа руку на сердце, могу сказать, что все пожелания главного тренера по игрокам были исполнены. Мы всегда шли навстречу, понимали, что Кудашов так видит хоккей. Не скажу, что у нас была какая-то вражда. История про сына, которую придумали, пусть останется на совести тех, кто это написал. Даже не хочу это комментировать.
— Был ли у вас нервный и серьезный разговор в Казани после поражения от «Ак Барса»?
— Самое интересное, что я в Казани не был, но говорят, что у нас почему-то был серьезный разговор. Не знаю, откуда это берется и с какой целью это пишут. Я даже не созванивался с Алексеем Николаевичем после игры в Казани.
hаnt64
Чтобы обдумать решение, нужны мозги. А их нет у всей компании так называемых управленцев в "Динамо". Как футбольном, так и хоккейном.
19.11.2025
igor1972
"Нужна какая-то встряска", "нужно что-то новое" - это точно слова человека, который считает себя профессионалом? Детский лепет какой-то. И тут же лепит, что это было взвешанное решение
19.11.2025
Павел Леонидович
Да и ладно)
19.11.2025
Oleg Kagansky
Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «бронзовый прогноз сервис». Гарантии.
19.11.2025
авторитет
«Это не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось» --------------- которое долго обдумывалось после прихода РБР в Динамо
19.11.2025
андр
Тайминг? Авторы, вам пора на уроки русского языка.
19.11.2025
Highlander
Ромку подтянут не прямо сразу. Вот пока Козлов будет. Ромку ассистом. Мол новый вектор. Ставка на молодежь. А Ромка тут как тут, он у нас по молодежи то. А потом,когда Козлова уберут,тут и Ромка готовый. у негожОПЫТА больше.
19.11.2025
Highlander
Почему,почему...Папа знаете чей звонил.
19.11.2025
fktrc
Самое главное теперь не то по какой причине ушёл Алексей Николаевич, а кого возьмут на его место! Это и будет ответом на многие вопросы, в том числе почему его уволили!
19.11.2025