Марчинский — о работе в Узбекистане: «Представьте: на улице +50, а мы в хоккей играем»

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» рассказал о тренерской карьере в Узбекистане.

— В Самарканде открывали школу с нуля, вместе с отцом. Тренировались в торговом центре, детишек собирали через детские садики. И собрали! Около 50 человек буквально за две недели. Просто распечатывали афиши, ходили по садикам, общались. Представьте: на улице +50, а мы в хоккей играем. Классный опыт. Пару месяцев я еще потренировал в Самарканде, потом уехал в отпуск в Нижнекамск. И дома позвонили из «Нефтехимика». Я быстро согласился на должность менеджера по селекции и больше не уезжал из города.

— Видите перспективы у хоккея в Узбекистане?

— Да. В Узбекистане перенимают опыт России, Канады, США. Хоккеем занимаются очень плотно. Приглашают не только тренеров, но и функционеров. В Узбекистане появилась юниорская сборная. И, опять же, в советское время в Узбекистане играла профессиональная команда «Бинокор». Хоккей здесь развивается не с нуля.