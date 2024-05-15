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Сегодня, 16:30

Баширов: «Не исключено, что Мелош останется в «Салавате Юлаеве»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал будущее в клубе защитника Николаса Мелоша.

— Как ведется работа по иностранцам? Этот рынок открыт для «Салавата Юлаева»?

— Есть хорошие варианты по нападению. По защитникам пока нет игроков, которых мы ищем. Ждем завершения сезонов НХЛ и АХЛ. Мы ищем определяющего защитника под большинство, без которого было бы невозможно представить команду.

— Николас Мелош не подошел на эту роль?

— Не исключено, что он останется в команде. Это его первый сезон, он не сразу вошел в ритм, был без предсезонки. Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже уровня Мелоша, — сказал Баширов «СЭ».

Ринат Баширов&nbsp;&mdash; о&nbsp;будущем &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «У нас появилось право на ошибку». Гендир «Салавата» — о жизни клуба после вылета в первом раунде плей-офф

26-летний Мелош перешел в «Салават Юлаев» осенью 2023 года. В прошедшем сезоне канадский хоккеист отыграл 46 матчей за уфимский клуб, в которых забросил 5 шайб и отдал 15 результативных передач.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Николас Мелош
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