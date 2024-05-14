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Гендиректор «Салавата» Баширов — об оффершите Башкирову: «Металлург» на нас не выходил. Видимо, чемпионство это позволяет»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Данила Башкирова в «Металлург» через оффершит.

— Оффершиты в НХЛ считаются дурным тоном. В КХЛ ситуация другая. Через оффершит «Металлург» забрал у «Салавата Юлаева» Данила Башкирова. Как переход выглядел с вашей стороны?

— Вы правы. Эта ситуация выглядела плохо. С нами никто не разговаривал. Общение с агентом трудно было назвать переговорами. Больше это был ультимативный тон. Мы предлагали суммы, адекватные рынку. «Салават Юлаев» не стал чемпионом в этом году. Поэтому требовать с нас трехкратное увеличение зарплаты мы посчитали неверным. Заключение контракта в той сумме, которая нам предлагалась, тоже неверно по отношению к игрокам, которые уже подписали контракты с другими условиями. История нехорошая, мы сделали выводы. «Металлург» на нас не выходил, переговоры не вел. Видимо, чемпионство это позволяет. Наверное, когда мы тоже будем чемпионами, тоже так будем себя вести, — сказал Баширов «СЭ».

9 мая «Металлург» объявил о подписании трехлетнего контракта с форвардом Данилом Башкировым. По сведениям «СЭ», уфимский клуб предлагал 22-летнему игроку соглашение на два года с зарплатой 15 и 17 миллионов рублей за сезон.

В «Магнитке» хоккеист получит 96 миллионов (30-33-33) за три года сотрудничества.

В сезоне-2023/24 Башкиров отыграл 70 матчей за «Салават Юлаев», в которых набрал 27 (11+16) очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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