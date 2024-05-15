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Сегодня, 16:45

Гендиректор «Салавата» Баширов: «Бюджет нам никто не уменьшал»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал бюджет клуба на сезон-2024/25.

— Какие глобальные выводы сделали по вылету в первом раунде плей-офф? «Салават Юлаев» в чем-то кардинально изменится в новом сезоне или вы будете продолжать строить команду в этом направлении?

— В этом смысле ничего не поменяется. Команда будет играть в активный и интересный для болельщиков хоккей. Это самая главная задача. Причины поражения назвать сложно. Их целый комплекс, всего по чуть-чуть не хватило: травмы игроков, тренерские решения, возможно, неправильные решения по кадрам и трансферам. Будем постепенно все настраивать. Катастрофы нет. Есть хорошая база. Мы будем только злее. Это не дежурная фраза. Когда ты два года не выходишь во второй круг плей-офф, становишься злее и профессиональнее.

— Финансовое положение «Салавата Юлаева» стабильно? Понимаете, сколько денег потратите на формирование команды?

— Бюджет нам никто не уменьшал. На прошедшем заседании совета директоров говорилось об этом. Мы наметили план мероприятий, чтобы не было никаких проблем в течение сезона. Это тоже повлияло на неудачный результат, — сказал Баширов «СЭ».

Ринат Баширов&nbsp;&mdash; о&nbsp;будущем &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «У нас появилось право на ошибку». Гендир «Салавата» — о жизни клуба после вылета в первом раунде плей-офф

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

В первом раунде плей-офф уфимская команда проиграла «Трактору» в серии со счетом 2-4.

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