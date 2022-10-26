Ринат Баширов: «Продолжаю считать «Ак Барс» одним из основных претендентов на кубок»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» оценил неудачные выступления «Ак Барса» в начале сезона.

— Удивило ли вас то, что «Ак Барс» проиграл шесть матчей подряд?

— Да, меня удивило, конечно, но тем не менее я как считал, что «Ак Барс» — один из основных претендентов на Кубок Гагарина, так и продолжаю считать. Потому что за Казанью мы следим давно и пристально, знаем их традиции, знаем, какие сложные ситуации были у команды, и они всегда находили силы выбираться из них, а потом преобразовывались. Это очень грозный соперник с огромным потенциалом.

— Все ждали, что с таким звездным составом они должны выходить и забрасывать по пять-шесть шайб за матч.

— По аналогии с нами «Ак Барсу» нужно достаточно времени, чтобы команда состоялась. Нельзя до начала сезона по фамилиям давать чемпионство. Мы понимали, что это все равно очень сложный процесс. Думаю, они тоже понимали риски, хотя об этом и не высказывались. Здесь важно терпение — нужно не шарахаться из стороны в сторону, что сейчас и демонстрирует руководство «Ак Барса». Это совершенно правильная позиция, они сами внутри понимают, что все просто так не бывает — купил фамилии, а дальше жди и празднуй чемпионство. Посмотрим в конце сезона, где будем мы, а где — «Ак Барс».