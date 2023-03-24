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КХЛ

Сегодня, 12:50

Баширов: «Если бы мы понимали, что у тренеров «Салавата» не получается, то прекратили бы сотрудничество»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал новость о сохранении всего тренерского штаба команды.

«Мы договорились о продлении контракта с тренерским штабом. Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена. Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идем в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами. Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обреченности и неуверенности в завтрашнем дне», — приводит слова Баширова сайт клуба.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ-2022/23 «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. В первом раунде плей-офф КХЛ команда проиграла «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
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