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Сегодня, 13:30

Гендиректор «Салавата»: «Хо-Сэнг будет в Уфе через месяц»

Гендиректор «Салавата» рассказал, когда вернутся в строй нападающие Хо-Сэнг и Амиров
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о том, когда вернутся в строй нападающие Джош Хо-Сэнг и Родион Амиров.

— Когда можно ждать возвращения Хо-Сэнга к тренировочному процессу?

— По плану он будет в Уфе примерно через месяц. Три недели назад мы разговаривали с ним, с его агентом и решали, где ему лучше проходить реабилитацию. В Германии он прошел полный курс необходимых мероприятий, поэтому решили, что ему будет легче, в том числе ментально, проходить реабилитацию в Торонто. Сложная была травма, сложное место, оно требует, к сожалению, длительного восстановления. Джош хочет как можно скорее вернуться в Уфу и помочь команде.

— Когда вернется в строй Родион Амиров?

— Определенности пока нет, мы не можем сказать точно. Мы проявляем сдержанный оптимизм. Разговаривал с ним дня два назад. Он сказал, что тренируется в небольшом объеме с перерывами на выходные дни. Мы его не торопим, ждем. Не спрашивал у него, когда он выйдет на лед. Знаем о его большом желание помочь команде, но мы ни в коем случае не будем делать это во вред его здоровью или его собственным ощущениям. Если он приедет и скажет, что готов, то, конечно, тренерский штаб будет его использовать. Будем рады, если увидим его на льду «Уфа-Арены» сразу после Нового года.

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Джошуа Хо-Сэнг
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
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