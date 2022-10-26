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Сегодня, 14:00

Ринат Баширов — о Telegram-канале: «Правильно, когда болельщики могут напрямую высказывать претензии к руководителю клуба»

Ринат Баширов рассказал, почему ведет свой Telegram-канал и как относится к критике болельщиков
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Ринат Баширов.
Фото ХК «Салават Юлаев»
Telegram Новости

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о том, почему ведет свой Telegram-канал и как относится к критике болельщиков.

— Вы активно ведете Telegram-канал. Как относитесь к критике?

— Наверное, это правильно, когда болельщики могут напрямую высказывать свои претензии к руководителю клуба. Мы, кстати, заметили, что после этого значительно сократилось количество негатива в клубных соцсетях. Всегда же лучше обращаться к источнику проблем. Болельщики нашего клуба, которые критикуют нас, получили такую возможность.
Уверен, что все они добрые люди. В большинстве своем это действительно искренне переживающие за клуб люди, но есть и просто люди несчастливые. Злых людей нет. Если с ними поговорить, я уверен, что они резко изменились бы.

— Видели высказывание Владимира Плющева, что команде надо помогать трансферами, а не Telegram?

— Владимир Анатольевич — уважаемый человек, часто читаю его очень грамотные экспертные мнения, не всегда с ним соглашаюсь, но, наверное, в данном случае все, что он сказал в отношении «Салавата Юлаева», очень правильно.

Ринат Баширов. «В Казани дежурили с ножами на входе в общежитие». Директор клуба КХЛ — о 90-х
ХК Салават Юлаев
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