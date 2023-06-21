Баширов: «Для построения чемпионской команды нужно 6 лет и у «Салавата Юлаева» нет этого времени»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов считает, что для построения чемпионской команды нужно 6 лет и у клуба нет этого времени.

«Действительно, «Ак Барс» серьезно усилился в это межсезонье. Но мы все-таки выйдем играть на «зеленое дерби». Уже известно, что для построения чемпионской команды необходимо шесть лет. Однако у нас нет этого времени. Будем совмещать выполнение больших задач и процесс построения команды. Не скажу, что такое положение нас устраивает», — цитирует Баширова «Чемпионат».

В прошлом сезоне «регулярки» КХЛ «Салават Юлаев» финишировал на втором месте «Востока». В Кубке Гагарина клуб проиграл «Адмиралу» в шести матчах в первом раунде.