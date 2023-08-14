Генеральный директор «Салавата Юлаева»: «Родион никогда не сдавался, бился до конца»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью 21-летнего нападающего Родиона Амирова.

«Родион никогда не сдавался, бился до конца. Мы всегда будем об этом помнить. Конечно, поможем с организацией похорон. Клуб никогда не оставался в стороне», — сказал Баширов «СЭ».

О смерти 21-летнего Амирова стало известно 14 августа.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.