Фастовский: «Финансовое состояние «Сибири» стабильное, никаких задержек нет»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о финансовом положении клуба.

«Финансовое состояние стабильное, — сказал Фастовский. — Никаких задержек по финансам нет. Положение в течение последних нескольких лет не меняется. Поиски новых спонсоров ведутся, но увеличение бюджета не планируется. Да и мы за это не ратуем — у нас вполне достойный бюджет для того, чтобы развиваться дальше».

«Сибирь» в серии первого раунда проиграла «Авангарду» со счетом 1-4 и вылетела из плей-офф КХЛ.