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Сегодня, 13:02

Гендиректор «Торпедо»: «Надеюсь, что кто-то из наших ребят уедет в НХЛ. Мы только порадуемся»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов высказался о перспективах хоккеистов нижегородской команды.

«В этом сезоне кого-то выделять отдельно — наверное, неблагодарное дело. Потому что прогресс есть у всей команды — у кого-то больше, у кого-то меньше. Ребята развиваются, растут и понимают, что от них хотят тренеры. У нас одна из самых молодых команд в лиге со средним возрастом 22,5 года. Не может не радовать, что от игры к игре ребята становятся профессионалами. Им еще долго играть на высоком уровне.

Надеюсь, что кто-то из них уедет и в НХЛ, чему мы только порадуемся. Я думаю, что и ребята, которые приехали к нам из Северной Америки, через несколько лет смогут заиграть в НХЛ. По некоторым из них уже ходят разговоры кулуарно», — цитирует Харламова Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 в НХЛ уехал бывший вратарь «Торпедо» Петр Кочетков. Всего он провел 22 матча за «Каролину» в североамериканской лиге.

Клуб из Нижнего Новгорода занимает второе место в турнирной таблице Запада, набрав 82 очка в 59 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-khk-torpedo-kharlamov-nadeyus-kto-to-iz-nashikh-rebyat-uedet-v-nkhl-my-za-nikh-tolko-poraduemsya-225649/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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