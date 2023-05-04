Гендиректор «Торпедо» Харламов заявил, что клуб не планирует увеличивать бюджет

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал возможное увеличение клубного бюджета.

«У нас есть бюджет, согласно которому мы двигаемся. Но, скажем так, если мы уже совсем упираемся в наш потолок, у нас есть некоторая возможность, при которой мы можем обратиться к губернатору Глебу Никитину и его заместителю Олегу Берковичу, который отвечает за спорт в регионе. Мы можем пообсуждать данную тему и понять, можем ли мы ею воспользоваться.

Мог ли бюджет клуба увеличиться после столь удачного сезона? Бюджет клуба утверждается даже не в январе, а еще в конце декабря. Он остался на прежнем уровне. Но сейчас в КХЛ увеличивается пол зарплат. Посмотрим, что будет, но пока в плане бюджета у нас без изменений», — цитирует Харламова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне нижегородская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА (0-4).