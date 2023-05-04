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Сегодня, 11:40

Гендиректор «Торпедо» Харламов заявил, что клуб не планирует увеличивать бюджет

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал возможное увеличение клубного бюджета.

«У нас есть бюджет, согласно которому мы двигаемся. Но, скажем так, если мы уже совсем упираемся в наш потолок, у нас есть некоторая возможность, при которой мы можем обратиться к губернатору Глебу Никитину и его заместителю Олегу Берковичу, который отвечает за спорт в регионе. Мы можем пообсуждать данную тему и понять, можем ли мы ею воспользоваться.

Мог ли бюджет клуба увеличиться после столь удачного сезона? Бюджет клуба утверждается даже не в январе, а еще в конце декабря. Он остался на прежнем уровне. Но сейчас в КХЛ увеличивается пол зарплат. Посмотрим, что будет, но пока в плане бюджета у нас без изменений», — цитирует Харламова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне нижегородская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА (0-4).

Источник: ч
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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