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Сегодня, 09:55

Гендиректор «Торпедо» Харламов: «Не имеет значения, с кем дальше играть в плей-офф»

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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал выход нижегородцев во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«Ребята весь сезон в таком режиме, так что физическая подготовка на очень приличном уровне — надо отдать должное тренерам, которые отвечают за физическое состояние игроков — Филиппу Арзамасову и Андрею Емельянову. Молодцы, держат команду в течение сезона в хорошем состоянии. А так, все победы ребят — их желание, их старание. Это их путь. Надеюсь, он будет как можно длиннее. И, конечно, огромная заслуга тренерского штаба.

Плей-офф — это уже иное соревнование. Тут просто готовишься к определенной команде. Особого значения не имеет, с кем играть. Надо правильно подготовиться. А там победит сильнейший", — цитирует Харламова Metaratings.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» (4-2 в серии). Команда Игоря Ларионова вышла во второй раунд впервые с 2016 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-torpedo-kharlamov-osobogo-znacheniya-ne-imeet-s-kem-dalshe-igrat-plei-off-uzhe-inoe-sorevnovanie-235036/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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