Генеральный директор «Трактора» доволен игрой своей команды в последних матчах

Сегодня, 12:08
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал выступление клуба в последних матчах. Он считает, что хоккеисты команды играют смело и проводят красивые комбинации.
«Рассчитываю на то, что ребята поймали свою игру и дальше сохранят такой настрой и задор. Мне самому очень нравится игра «Трактора» в последних матчах — контролируют шайбу, нет излишней осторожности в игре, проводят красивые комбинации и временами надолго закрывают соперника в зоне. Слава богу, что все это выливается в голы. Результативность, конечно, радует», — цитирует Савина «РБ Спорт».
«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.