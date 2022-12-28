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Сегодня, 12:08

Генеральный директор «Трактора» доволен игрой своей команды в последних матчах

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал выступление клуба в последних матчах. Он считает, что хоккеисты команды играют смело и проводят красивые комбинации.

«Рассчитываю на то, что ребята поймали свою игру и дальше сохранят такой настрой и задор. Мне самому очень нравится игра «Трактора» в последних матчах — контролируют шайбу, нет излишней осторожности в игре, проводят красивые комбинации и временами надолго закрывают соперника в зоне. Слава богу, что все это выливается в голы. Результативность, конечно, радует», — цитирует Савина «РБ Спорт».

«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-traktora-mne-ochen-nravitsya-igra-komandy-v-poslednih-matchah-rezul-tativnost-raduet/
ХК Трактор
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