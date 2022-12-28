Генеральный директор «Трактора» доволен игрой своей команды в последних матчах

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал выступление клуба в последних матчах. Он считает, что хоккеисты команды играют смело и проводят красивые комбинации.

«Рассчитываю на то, что ребята поймали свою игру и дальше сохранят такой настрой и задор. Мне самому очень нравится игра «Трактора» в последних матчах — контролируют шайбу, нет излишней осторожности в игре, проводят красивые комбинации и временами надолго закрывают соперника в зоне. Слава богу, что все это выливается в голы. Результативность, конечно, радует», — цитирует Савина «РБ Спорт».