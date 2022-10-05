Гендиректор «Трактора» Савин: «Потенциал игроков в команде гораздо выше занимаемого места»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал домашнюю серию команды, в которой челябинцы проиграли три матча подряд.

— Домашнюю серию, разумеется, оцениваем неудовлетворительно. Одной причины здесь быть не может, их несколько. Но основная, мне кажется, сейчас лежит в области психологии. Необходимо выиграть две-три игры и эмоции у команды будут совершенно другие. Понятно, что потенциал ребят в команде гораздо выше занимаемого места.

— Считаете ли вы оправданной критику Анвара Гатиятулина и его стиля игры?

— Я понимаю критику наших болельщиков, она касается не только Анвара, но и всех нас. Что касается стиля игры, то сейчас на первом месте стоит результат. Если говорить о доверии Гатиятулину, то скажу так: мы вместе попали в сложную ситуацию и вместе будем из нее выходить, — цитирует «РБ Спорт» Савина.

Челябинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 15 матчах. В следующем матче «Трактор» сыграет с «Куньлунем» 7 октября.