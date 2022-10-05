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Сегодня, 18:22

Гендиректор «Трактора» Савин: «Потенциал игроков в команде гораздо выше занимаемого места»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил результаты команды в текущем сезоне
Мария Гусева

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал домашнюю серию команды, в которой челябинцы проиграли три матча подряд.

— Домашнюю серию, разумеется, оцениваем неудовлетворительно. Одной причины здесь быть не может, их несколько. Но основная, мне кажется, сейчас лежит в области психологии. Необходимо выиграть две-три игры и эмоции у команды будут совершенно другие. Понятно, что потенциал ребят в команде гораздо выше занимаемого места.

— Считаете ли вы оправданной критику Анвара Гатиятулина и его стиля игры?

— Я понимаю критику наших болельщиков, она касается не только Анвара, но и всех нас. Что касается стиля игры, то сейчас на первом месте стоит результат. Если говорить о доверии Гатиятулину, то скажу так: мы вместе попали в сложную ситуацию и вместе будем из нее выходить, — цитирует «РБ Спорт» Савина.

Челябинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 15 матчах. В следующем матче «Трактор» сыграет с «Куньлунем» 7 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-traktora-ponimayu-kritiku-bolel-shhikov-ona-kasaetsya-ne-tol-ko-gatiyatulina-no-i-vseh-nas/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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