13 декабря, 16:22
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал итоги Недели звезд хоккея.
«Мне Неделя звезд хоккея понравилась. Очень значимое мероприятие для наших болельщиков и гостей города. Благодарность лиге за то, что доверили провести его в Челябинске. Приятные эмоции! Сотрудниками лиги, клуба и правительства Челябинской области было затрачено немало усилий, чтобы провести данное событие на хорошем уровне. И лично мне кажется, что праздник хоккея удался», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
Неделя звезд хоккея прошла в Челябинске, на домашнем стадионе «Трактора». В рамках мероприятия были проведены Кубок вызова МХЛ, Матч звезд ЖХЛ и Матч звезд КХЛ.