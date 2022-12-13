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13 декабря, 16:22

Иван Савин — о Неделе звезд хоккея: «Было затрачено немало усилий, чтобы провести данное событие на хорошем уровне»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал итоги Недели звезд хоккея.

«Мне Неделя звезд хоккея понравилась. Очень значимое мероприятие для наших болельщиков и гостей города. Благодарность лиге за то, что доверили провести его в Челябинске. Приятные эмоции! Сотрудниками лиги, клуба и правительства Челябинской области было затрачено немало усилий, чтобы провести данное событие на хорошем уровне. И лично мне кажется, что праздник хоккея удался», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Неделя звезд хоккея прошла в Челябинске, на домашнем стадионе «Трактора». В рамках мероприятия были проведены Кубок вызова МХЛ, Матч звезд ЖХЛ и Матч звезд КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-traktora-by-lo-zatracheno-nemalo-usilij-chtoby-provesti-match-zvezd-khl-na-horoshem-urovne/
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