Гендиректор «Трактора» о Матче поколений: «Идея отпраздновать первый день юбилея таким образом себя оправдала»

Генеральный директор «Трактора» Иван рассказал о Матче поколений, приуроченному к юбилею клуба. 27 декабря «Трактору» исполнилось 75 лет.

«Мероприятие прошло здорово. Главное — это улыбки и позитивные эмоции наших болельщиков. Идея отпраздновать первый день юбилея таким образом себя оправдала. Огромная благодарность игрокам, которые захотели и смогли отпраздновать юбилей с нами. Отдельные слова благодарности болельщикам, что пришли и поучаствовали в этом мероприятии. В первую очередь, мы делали все это для них», — цитирует Савина «РБ Спорт».

«Трактор» находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, в набрав 40 очков в 44 матчах, отставание от восьмого места, дающего право играть в плей-офф, составляет одно очко.