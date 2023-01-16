Савин о Шумакове в «Тракторе»: «Не было мотивации и заряженности»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о подписании и игре нападающего Сергея Шумакова в челябинской команде.

— Расскажите правду про Шумакова. Почему расстались с ним? Зачем подписывали?

— Подписывали мы в первую очередь потенциально сильного игрока. Я не думаю, что кто-то сомневается в том, что Сергей обладает мастерством хорошего уровня, но не сложилось. По прошествии времени я думаю, что ему нужно себе вопросы задавать. Я очень хорошо отнесся к тому, что его подписало минское «Динамо». Я лично рассчитывал, что у него будет бешеная мотивация, что он будет, несмотря ни на что, вести за собой команду, так как у нас с ним цели совпадают. И вот этой мотивации и заряженности на каждый матч, к сожалению, не было, но это мое субъективное мнение. Конечно, ему было тяжело без предсезонной подготовки, он вливался в новый коллектив, может быть, больше хотел быть задействованным в игровых звеньях, но тем не менее я считаю, что он выйдет на свой уровень и мы увидим Сергея Шумакова таким, каким мы его должны увидеть.

Шумаков перешел в «Трактор» в начале октября 2022 года, на его счету 4 (2+2) очка в 18 матчах за команду. 20 ноября челябинцы расторгли контракт с 30-летним россиянином, 21 декабря он подписал соглашение с минским «Динамо».