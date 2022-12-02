Генменеджер «Ак Барса» — об уходе Знарка: «Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поблагодарил Олег Знарка за работу на посту главного тренера казанского клуба.

«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере. Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды.

Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера, в нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист. Обновленный тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, окончательное решение будет принято после Нового года», — приводит слова генменеджера сайт клуба.

59-летний Знарок работал с командой с летом 2022 года.

По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».