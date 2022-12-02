Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

2 декабря, 23:30

Генменеджер «Ак Барса» — об уходе Знарка: «Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поблагодарил Олег Знарка за работу на посту главного тренера казанского клуба.

«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере. Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды.

Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера, в нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист. Обновленный тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, окончательное решение будет принято после Нового года», — приводит слова генменеджера сайт клуба.

59-летний Знарок работал с командой с летом 2022 года.

По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22876
ХК Ак Барс
Олег Знарок
2
0
Читайте также
Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду привез гол в свои ворота
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 году
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию вокруг Украины
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Олег Знарок объяснил решение покинуть пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов отказался от предложения заменить Знарка в «Ак Барсе», Хартли — кандидат на это место