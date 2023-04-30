Валиуллин о поражении «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина: «Обидно чуть-чуть»

Сегодня, 10:14
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение казанского клуба от ЦСКА (3-4 в серии) в финале Кубка Гагарина.
— Ничего страшного или кошмар?
— Да нет, почему кошмар? Обидно чуть-чуть. Будем стараться стать сильнее.
— А получится?
— Я думаю, что да.
— У вас в команде есть ребята, которые никогда не играли в финале. Тот же Кагарлицкий никогда дальше первого раунда не заходил. Это сказалось?
— Я скажу, что в плей-офф я увидел настоящую команду, коллектив, который может многого добиваться. Пару точечных усилений будет, не нужно что-то глобально менять.
— Не жалеете, что Зарипова отстранили? Он со своим опытом мог бы помочь.
— Он не был отстранен, он помогал.
— Но вы не жалеете, что Данис вот так карьеру закончил? Вне команды, вне тренировок.
— Я вообще ни о чем не жалею. Сложный сезон был вообще, все впереди.