Валиуллин о поражении «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина: «Обидно чуть-чуть»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение казанского клуба от ЦСКА (3-4 в серии) в финале Кубка Гагарина.

— Ничего страшного или кошмар?

— Да нет, почему кошмар? Обидно чуть-чуть. Будем стараться стать сильнее.

— А получится?

— Я думаю, что да.

— У вас в команде есть ребята, которые никогда не играли в финале. Тот же Кагарлицкий никогда дальше первого раунда не заходил. Это сказалось?

— Я скажу, что в плей-офф я увидел настоящую команду, коллектив, который может многого добиваться. Пару точечных усилений будет, не нужно что-то глобально менять.

— Не жалеете, что Зарипова отстранили? Он со своим опытом мог бы помочь.

— Он не был отстранен, он помогал.

— Но вы не жалеете, что Данис вот так карьеру закончил? Вне команды, вне тренировок.

— Я вообще ни о чем не жалею. Сложный сезон был вообще, все впереди.