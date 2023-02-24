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Сегодня, 15:55

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «То, что Воронков подписал контракт с «Коламбусом» — это неправда»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о будущем нападающего команды Дмитрия Воронкова.

— То, что Воронков подписал контракт с «Коламбусом» — это неправда. У нас идет диалог, возможно, он еще останется, — заявил Валиуллин в эфире программы «На связи».

Ранее сообщалось, что 22?летний Воронков подпишет контракт с «Коламбусом» сразу после окончания текущего сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В нынешнем чемпионате КХЛ на счету форварда 31 (18+13) очко в 53 матчах при коэффициенте полезности «+ 13».

ХК Ак Барс
Дмитрий Воронков
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