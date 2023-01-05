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Сегодня, 12:28

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Бурмистров сам захотел в Магнитогорск — мы сразу сказали, что не будем его оставлять»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин рассказал о ситуации вокруг Бурмистрова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации вокруг бывшего форварда казанцев Александра Бурмистрова.

«Да, мы штрафовали Бурмистрова. То, что Знарок ушел, никак не влияло на решение клуба. Бурмистровым интересовались «Авангард», «Спартак», «Локомотив», но Бурмистров сам захотел в Магнитогорск.

Был вариант с обменом на Фисенко, но он не состоялся. Мы сразу сказали, что Бурмистрова оставлять не будем».

Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.

Александр Бурмистров
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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