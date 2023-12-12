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Сегодня, 09:36

Генеральный менеджер «Ак Барса» о возможном возвращении Воронкова: «Мы с ним на связи, есть интерес»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего Дмитрия Воронкова, который сейчас выступает в НХЛ за «Коламбус».

«Мы постоянно с ним на связи. На данный момент он — игрок «Коламбуса». В принципе, у нас еще две с половиной недели есть. Если у Дмитрия что-то поменяется, мы его всегда ждем.
Подавал ли он признаки того, что хочет вернуться в Казань? Ну, интерес есть. Приехал парень туда, языка не знает. Совсем другие требования хоккейные, в бытовом плане многое по-другому. Возможно, у него в голове была мысль вернуться, поскольку он вышел из зоны комфорта. Русские ребята там есть. Но, грубо говоря, кто-то больше общается с Димой, а у кого-то есть семья. И он проводит все время с семьей. У каждого там свой быт. Говорят, что в НХЛ каждый предоставлен сам себе. Мы с ним на связи. Вам я всего не могу рассказывать, но, повторюсь, что дыма без огня не бывает. И диалог определенный был», — приводят «Известия» слова Валиуллина.

Ранее генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков скучает по родине.

В сезоне-2023/24 Воронков набрал 15 (6+9) очков в 24 матчах за «Коламбус».

Источник: Известия
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