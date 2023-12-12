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Сегодня, 08:48

Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин назвал интересной идею продлить сезон в КХЛ до середины мая

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил идею КХЛ установить начало сезона-2024/25 15 сентября и завершить его 15 мая.

«В принципе, тут нужно все смотреть с точки зрения юридических аспектов — их очень много. Если, условно говоря, у клуба с игроком на момент начала следующего сезона еще действует контракт, который в соответствии с нынешним календарем завершается 30 апреля. Как его продлевать, если сезон заканчивается 15 мая? Как с агентом договариваться? Это ведь тоже увеличение бюджета. Надо понимать, насколько он увеличится.
Если у нас контракты с 13 июля по 30 апреля, то при новом календаре нужно их подписывать на другие даты. Причем корректировки нужны будут в договорах не только с хоккеистами, но и с персоналом. Это глобальный вопрос — нужно его рассматривать со всех сторон, прежде чем решать. Но если все эти нюансы учесть и проработать, то почему бы не попробовать такой календарь. Движение чемпионата до середины мая — это интересно», — приводят «Известия» слова Валиуллина.

При нынешнем календаре КХЛ сезон проходит с 1 сентября по 30 апреля.

Источник: Известия
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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