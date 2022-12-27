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Сегодня, 16:52

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм»

Мария Гусева
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба.

«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних 7 матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 13 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина. Мы видим прогресс и способность этой команды показывать правильный хоккей. Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение и хорошо подготовиться к плей-офф. Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», — цитирует пресс-служба «Ак Барса» Валиуллина.

Соглашение казанского клуба с 67-летним Билялетдиновым рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23005
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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