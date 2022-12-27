Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанского клуба.

«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних 7 матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 13 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина. Мы видим прогресс и способность этой команды показывать правильный хоккей. Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение и хорошо подготовиться к плей-офф. Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», — цитирует пресс-служба «Ак Барса» Валиуллина.

Соглашение казанского клуба с 67-летним Билялетдиновым рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах.