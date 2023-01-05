Валиуллин прокомментировал возможность возвращения Кэмпфера в клуб

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможность возвращения защитника Стивена Кэмпфера по ходу этого сезона.

— До 27 декабря разговаривали с Кэмпфером, но «Детройт» не пошёл на расторжение, — сказал Валиуллин.

Кэмпфер выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22, он провел за команду 52 матча и набрал 34 (13+21) очка.

В мае 2022 года он подписал контракт на один год с «Детройтом», но так и не провел ни одной встречи за клуб. На его счету 15 (3+12) очков в 26 играх за фарм-клуб «Ред Уингз», «Гранд Рэпидс Гриффинс», выступающий в АХЛ.