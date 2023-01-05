Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:15

Валиуллин прокомментировал возможность возвращения Кэмпфера в клуб

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможность возвращения защитника Стивена Кэмпфера по ходу этого сезона.

— До 27 декабря разговаривали с Кэмпфером, но «Детройт» не пошёл на расторжение, — сказал Валиуллин.

Кэмпфер выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22, он провел за команду 52 матча и набрал 34 (13+21) очка.

В мае 2022 года он подписал контракт на один год с «Детройтом», но так и не провел ни одной встречи за клуб. На его счету 15 (3+12) очков в 26 играх за фарм-клуб «Ред Уингз», «Гранд Рэпидс Гриффинс», выступающий в АХЛ.

Стивен Кэмпфер
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Детройт Ред Уингз
0
Читайте также
«Не найдется человека лучше». Гретцки ждет Овечкина на вершине
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Робин Пресс — о матче с «Ак Барсом»: «Думаю, игра вратарей стала определяющей»

Билялетдинов рассказал о выбывших игроках «Ак Барса»