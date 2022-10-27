Генеральный менеджер «Ак Барса»: «Никаких мыслей об увольнении Знарка нет»

Сегодня, 12:18
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что руководство клуба не планирует увольнять главного тренера команды Олега Знарка.
«Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет. После поражения «Салавату Юлаеву» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером», — цитирует «БИЗНЕС Online» Валиуллина.
Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.
Казанский клуб проиграл 9 из 10 последних матчей.