Генеральный менеджер «Авангарда» Курьянов: «Гераськин — очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал переход нападающего Игоря Гераськина в омский клуб.

«24-летний Гераськин ярко проявил себя в КХЛ, в прошлом сезоне до показателя в 50 очков ему не хватило всего двух результативных баллов, — цитирует пресс-служба клуба Курьянова. — Это очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей. Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю. Мы получили на долгосрочный контракт молодого и талантливого хоккеиста, что очень важно в плане строительства команды не только на новый сезон, но и на несколько лет вперед».

«Авангард» заключил контракт с Гераськиным на 4 года. 24-летний нападающий перешел в омский клуб в результате обмена с «Северсталью». В «Авангарде» хоккеист будет играть под 89-м номером.

В прошедшем сезоне Гераськин в составе «Северстали» провел 73 матча, в которых набрал 48 (14+34) очков.