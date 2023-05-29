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Сегодня, 14:09

Курьянов: «Подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе «Авангарда»

Мария Гусева
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал переход нападающего Кирилла Панюкова в омский клуб.

«Панюков — дисциплинированный, техничный нападающий с хорошим броском, — цитирует пресс-служба клуба Курьянова. — Умеет играть по заданию. Форвард с правым хватом, что даст нашей команде опцию при розыгрыше большинства. Подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе «Авангарда», мы рассчитываем на характер и мастерство этого игрока в новом сезоне».

«Авангард» заключил контракт с Панюковым на 3 года. 26-летний нападающий перешел в омский клуб в результате обмена с «Ак Барсом». Казанцы взамен получили денежную компенсацию.

В прошедшей «регулярке» КХЛ Панюков провел 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. В Кубке Гагарина на его счету 4 (3+1) очка в 24 матчах.

Источник: https://t.me/omskiyavangard/20082
Кирилл Панюков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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