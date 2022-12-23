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КХЛ

Сегодня, 20:29

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил обмен защитника Яроша в ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин объяснил обмен защитника Кристиана Яроша в ЦСКА.

«Поговорили с Кристианом по поводу продолжения его карьеры, у ЦСКА был предметный интерес, поэтому, с учетом семейных обстоятельств Яроша, решили, что этот обмен будет лучшим вариантом.

Алексеев — талантливый игрок, который приходит к нам на двусторонний контракт, рассчитываем на него в будущем. Кристиану желаем удачи, до дедлайна остается еще несколько дней, так что продолжаем работать над усилением перед решающей стадией сезона. Надеюсь, новости еще будут", — цитирует Хабибулина сайт омичей.

26-летний Ярош набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 6» в 24 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

В качестве компенсации омский клуб получил защитника Дмитрия Алексеева.

Источник: https://www.hawk.ru/news/47559/
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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