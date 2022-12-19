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Сегодня, 17:18

Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал обмен Брюквина в ЦСКА на Киселевича

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Рашид Хабибулин прокомментировал обмен, в результате которого омский клуб обменял нападающего Владимира Брюквина в ЦСКА на защитника Богдана Киселевича.

«Укрепление защитной линии перед плей-офф для нас является одной из приоритетных задач. И такой опытный игрок, как Киселевич, бравший золото Олимпийских Игр и Кубок Гагарина, «Авангарду» сейчас очень пригодится. Габаритный защитник оборонительного плана, всегда максимально надежно действует у своих ворот, имеет хороший показатель полезности. Кроме того, знает, как играть и побеждать в матчах плей-офф, — а это крайне важно для создания боеспособного коллектива, нацеленного на Кубок», — приводит слова генменеджера сайт «Авангарда».

Контракт новичка «ястребов» действует до конца сезона-2023/24. В «Авангарде» Киселевич будет выступать под номером 53.

Источник: https://www.hawk.ru/news/47508/
Богдан Киселевич
Владимир Брюквин
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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