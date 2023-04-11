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Сегодня, 12:15

Генменеджер «Авангарда» оценил игру вратарей команды в сезоне-2022/23

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин поделился мнением об игре вратарей команды в сезоне-2022/23.

— Считаю, что Вася Демченко провел прекрасный сезон. Он кардинально поменял свое отношение к тренировочному процессу, к работе. Считаю, что Демченко — один из самых стабильных вратарей в лиге. Все эти накаты, которые идут на него, абсолютно не имеют под собой почвы. У нас есть с ним договоренность. В ближайшее время дадим подтверждение о том, что мы продлили контракт с ним на два сезона.

Что касается Андрея Мишурова, то мы строим вертикаль в клубе. Он хорошо показал себя в тех матчах, в которых выходил. Если искать сейчас еще кого-то, то это будет несправедливо по отношению к Андрею. Если у него будет в новом сезоне шанс, то он за него ухватится. С другой стороны, это будет посыл для академии — вам дают шанс. Мы можем пойти за опытными вратарями. Но зачем? У нас есть свои ребята, — сказал Хабибулин.

Демченко сыграл за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей, процент отраженных бросков 92,8, коэффицент надежности 2,00. В плей-офф на счету вратаря 14 игр, процент отраженных бросков 93,3, коэффицент надежности 1,97.

Мишуров провел в составе «Авангарда» 12 матчей в регулярном чемпионате, процент отраженных бросков 91,0, коэффицент надежности 2,68.

Василий Демченко
КХЛ
ХК Авангард
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