Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал «СЭ», как воспринял добровольную отставку своего предшественника Алексея Волкова.

— Насколько предложение Крылова для вас получилось неожиданным?

— Для меня неожиданным больше оказалось решение Алексея. В свое время сам предложил Крылову его кандидатуру на пост генерального менеджера. Я ведь давно знаю Лешу. Не всем известно, что первым его клубом после возвращения из Северной Америки был не «Салават Юлаев», а хабаровский «Амур», в котором я тогда работал.

Это был 2000 год. Он тогда только приехал из США, и мы поехали с «Амуром» в Уфу на Кубок президента Башкортостана. И мне кто-то из агентов, возможно Сергей Черемин, предложил посмотреть парня. Мы его взяли на пробный контракт, он сыграл одну игру, и я его просто прохлопал. Леша здорово отыграл, и на следующий день его подписала Уфа. Вот и вся история.

Мы всегда поддерживали с ним отношения. Волков — достаточно серьезный, дотошный и грамотный парень, который владеет языками и, в отличие от меня, очень хорошо дружит с компьютером. Думаю, его решение было чисто эмоциональным. Может быть, у него случился какой-то нервный срыв.

Честно скажу, не планировал занимать его место. Но раз возникла такая ситуация, то я просто не мог отказать Крылову. Поэтому и решение Алексея, и предложение Александра Владимировича были неожиданными. Поскольку случилась форс-мажорная ситуация, деваться было некуда.