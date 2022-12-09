Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:00

Хабибулин: «Предлагал Крылову Ялонена на случай ухода Хартли. Но сейчас он бы не принял наше предложение»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал «СЭ» о том, кем предлагал заменить Боба Хартли на посту главного тренера омской команды.

— Ялонена в России всегда воспринимали как спокойного демократичного тренера. Вы же в бытность селекционером «Торпедо» описывали его как довольно жесткого человека.

— Могу провести параллель. Кари чем-то похож на Боба — они примерно одинаковые. Только Карри, может быть, чуть-чуть подемократичнее. Но у него был микс советского и европейского стилей.

Помню, что он постоянно что-то писал в такую толстую тетрадь. Но в то же время постоянно пользовался компьютером. Ялонен — трудоголик. В 7 утра у него все уже должны быть на рабочем месте, в 7.15 должен начинаться разбор. Я даже как-то спросил: «Карри, ты постоянно что-то пишешь». Он посмеялся и ответил: «Юрзи. Это я у него научился. Он тоже много писал».

Мы до сих пор с ним переписываемся. У нас с ним очень хорошие рабочие отношения. Он же сейчас живет в Праге и работает со сборной Чехии. Даже был момент, когда я предлагал его Крылову на случай ухода Боба. К сожалению, в силу политических факторов он бы сейчас не принял наше предложение.

Рашид Хабибулин и&nbsp;Александр Крылов. «Когда проигрываем, на глаза Крылову лучше не попадаться». Интервью нового генменеджера «Авангарда»

0
Читайте также
Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гришин — о поражении от «Динамо»: «Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах»

Генменеджер «Авангарда» рассказал, как идет поиск нового вратаря