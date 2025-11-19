Сопин — о Потуральски: «Большой мастер. Не скажу, что он безразличен на льду»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего Эндрю Потуральски в сезоне-2025/26.

— Да, возможно, нет доминирования уровня Корбэна Найта или, скажем, Уилла, О'Делла — ребят, с которыми я работал. Как оказалось, АХЛ — более медленная лига. Но Потуральски — большой мастер. Не скажу, что он безразличен или отсутствует на льду. Он борется, выигрывает много единоборств, как бы странно это ни звучало.

Да, львиную долю очков он набирает в большинстве, но мы это понимали: это было и в АХЛ. У нас Рашевский доминирует в равных составах, как это было и в московском «Динамо». Для Потуральски это новый вызов. Он засиделся в АХЛ. Сейчас в нем проснулся соревновательный дух. В АХЛ у него четыре финала, два выигрышных, MVP сезона и плей-офф. Есть нюансы, связанные с адаптацией: логистика, стиль лиги. В первую очередь скорость. Для меня это стало откровением. Лига становится быстрее с каждым сезоном. У него есть определенные проблемы с этим.

— У вас реально даже вопросов не возникает? Вы полностью довольны Потуральски?

— На данный момент — да. Основная оценка будет в плей-офф: насколько он будет эффективен, как поможет команде. Но сейчас он идет среди лучших бомбардиров лиги.

Потуральски перешел в «Авангард» в июле 2025 года. 31-летний американец набрал 27 (11+16) очков в 27 матчах за омичей.