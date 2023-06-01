Генменеджер «Динамо» Сопин: «Не думаю, что руководство будет против, если мы немного превысим бюджет»

Сегодня, 08:31
Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин ответил на вопрос, зависит ли утверждение бюджета клуба от потенциальной сделки по переходу форварда Никиты Гусева.
«Нет. Пока у нас все достаточно скромно. Мы не вываливаемся даже за прошлогодний бюджет. А если осуществим все свои планы и задумки, то прошлогодний бюджет несильно превысим. Опять же, если совет директоров одобрит все наши идеи. Мы работаем в этом направлении, предоставляем справки, какой бюджет нужен под какой результат. У «Динамо» хорошие адекватные руководители, которые понимают суть вопроса. Я не думаю, что они будут против, если мы чуть превысим бюджет, но при этом гарантированно усилим состав», — цитируют Сопина «Известия».
Ранее «СЭ» сообщал, что Гусев с большой долей вероятности продолжит карьеру в составе бело-голубых.