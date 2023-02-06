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Сегодня, 19:39

Генменеджер «Торпедо» Гафуров о Ларионове: «Представьте, что «Детройт» его позовет. Можно ли будет его не отпустить?»

Генеральный менеджер «Торпедо» Гафуров рассказал о будущем главного тренера клуба Ларионова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о будущем главного тренера клуба Игоря Ларионова.

— У главного тренера Игоря Ларионова контракт еще на год. Может быть, знаете, были ли предложения ему из топ-клубов на повышенных условиях?

— Круто иметь такую проблему. Это позитивная проблема. Не надо забывать, что мы живем в спортивном мире. И все может поменяться. — сказал Гафуров в эфире «СЭ». — Давайте представим ситуацию, что сейчас «Детройт», который восьмой год не выходит в плей-офф, вдруг позовет Игоря Николаевича к себе. Можно ли будет его не отпустить? Хороший вопрос, правда?

Мы с Ларионовым обсуждаем, что происходит конкретно в сегодняшний день. Сейчас мы готовимся к матчу с «Адмиралом». Позже детально будем подходить к плей-офф. Фокус — на текущем дне. В спортивном мире все очень быстро и переменчиво.

Ларионов был назначен на пост главного тренера «Торпедо» в мае 2022 года. Под его руководством клуб из Нижнего Новгорода занимает второе место в турнирной таблице «Запада», набрав 82 очка в 59 встречах.

Хоккей
КХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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