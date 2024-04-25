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Сегодня, 18:48

Генеральный менеджер «Торпедо» назвал «Металлург» примером и ориентиром

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в комментарии для «СЭ» высоко оценил стратегию менеджмента «Металлурга».

В среду, 24 апреля, магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, победив «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

«С большим удовольствием и вниманием следили за «Металлургом», его системным подходом. Для нас это пример и ориентир. Хорошее подтверждение, что наши планы на молодежь реалистичны», — сказал Гафуров «СЭ».

«Металлург» стал победителем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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