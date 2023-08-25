Генменеджер «Трактора» Волков: «Очень рад оказаться в Челябинске»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с челябинским клубом.

«Очень рад оказаться в Челябинске. Это назначение — большой вызов. Здесь благоприятная почва для достижения результата. Хочу поблагодарить Алексея Текслера и Ивана Савина, которые позвали меня в такой амбициозный проект.

Гатиятулин предоставил мне отчет о прошлом сезоне, я провел аналитику. Селекция была построена на том, чтобы укрепить команду молодыми амбициозными и голодными ребятами. Знаем наши слабые места и в чем нам нужно добавить. Скажу банальную фразу — селекция команды заканчивается только дедлайном", — сказал Волков «СЭ».

Ранее Волков оценил выступление клуба в межсезонье.