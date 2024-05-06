Заварухину предложено остаться в системе «Трактора» и возглавить «Челмет»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал назначение Бенуа Гру на пост главного тренера челябинцев.

«Главным тренером «Трактора» на ближайшие два года утвержден Бенуа Гру. В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа. Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ. Перед назначением Бенуа презентовал нам свое видение игровой модели «Трактора», и стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги. В ближайшие дни Бенуа приступит к формированию своего тренерского штаба, где имеет полный карт-бланш», — приводит слова Волкова официальный сайт клуба.

Волков также заявил, что Алексею Заварухину предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».

Заварухин возглавил челябинцев в октябре 2023 года, под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024, где уступила «Локомотиву» (0-4).