Генменеджер «Трактора» Волков — о проходе «Динамо»: «Это большая победа, но мы уже смотрим дальше»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» прокомментировал победу в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина над московским «Динамо» (4-0).

— Это была очень напряженная серия против серьезного соперника. «Динамо» завершило регулярный чемпионат на первом месте, но в этом противостоянии нашей команде удалось выйти победителем. «Трактор» проявил настоящий уральский характер, хоккеисты заблокировали невероятное количество бросков и все выложились на 110 процентов. Это большая победа, но мы уже смотрим дальше. Впереди полуфинал, к которому команда подойдет максимально готовой и заряженной на борьбу, — сказал Волков «СЭ».

Челябинская команда выиграла серию с «Динамо» со счетом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина. В следующем раунде «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (2-1).