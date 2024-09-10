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Сегодня, 09:00

Генеральный менеджер «Трактора» объяснил, почему решил сменить главного тренера в межсезонье

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру (справа) на матче с «Барысом».
Фото ХК «Барыс»
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал, как принял решение сменить Алексея Заварухина на канадца Бенуа Гру на посту главного тренера челябинцев.

— Своим решением заменить Заварухина вы кладете голову на гильотину в случае неудачи.

— Было много переживаний и внутренних недовольств, после того как закончился сезон. Конечно, многие ликовали, потому что мы прошли очень серьезных соперников. Но когда в полуфинале все в одночасье развалилось и мы проиграли «Локомотиву» 0:4, то сам себе задал откровенный вопрос: «А что дальше?» Либо мы сейчас наслаждаемся этим успехом, либо делаем работу над ошибками и качественно выходим на другой уровень. Это были мои мысли, которыми я поделился и с Иваном Анатольевичем Савиным, и с руководством клуба.

Когда нас принимал у себя губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер, то в частной беседе мы поговорили о будущем и я высказал неординарную точку зрения: для болельщиков достигнутый результат — позитив, но мы должны выстроить более качественный процесс с более качественным управлением и здоровой атмосферой внутри.

Если бы руководители высшего звена не понимали то, о чем я говорю, мы бы не получили зеленый свет на эти изменения. Очень благодарен всем нашим боссам, которые выслушали и поняли меня. Мне удалось донести до них свои мысли. Хотя столько было сторонних мнений, что тренер-легионер здесь не будет успешен. Плюс многие действительно были удовлетворены результатом, который мы достигли.

Конечный итог мы увидим в конце сезона. Однако на данный момент доволен этим решением и считаю, что это абсолютно правильный шаг. Уже можем пощупать плоды этих позитивных изменений. Это не шапкозакидательские настроения, а реальное ощущение, которое есть и у меня, и у тренерского штаба, и самое главное — у ребят в раздевалке.

Вижу, как последние реагируют на нововведения, принятые новым штабом, и как это переносится на игру.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина. В 1/2 финаоа челябинцы уступили в серии ярославскому «Локомотиву» — 0:4.

Евгений Кузнецов. Почему Кузнецов не перешел в «Трактор», зачем челябинцам канадский тренер? Отвечает генменеджер

КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру

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