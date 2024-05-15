Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:52

Генеральный менеджер «Трактора» Волков: «Рише — харизматичный тренер и умелый педагог не по своим годам»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о новом тренере челябинцев Рафаэле-Пьере Рише, который войдет в штаб Бенуа Гру, возглавившего команду.

«Мы с ним подписали контракт на год. Один помощник есть, но мы не сообщали об этом официально, потому что хотим объявить тренерский штаб целиком. Многие считают, что тренеру в 29 лет не хватит авторитета? Это не так. Рише достаточно опытный и харизматичный тренер. Он умелый педагог не по своим годам. У него очень много интересных идей, он может принести много новшеств, что будет полезно ребятам в команде. Не вижу в этом проблемы. Дело не в возрасте, а в компетенции и квалификации», — приводит «РБ Спорт» слова Волкова.

«Трактор» в сезоне-2023/24 дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уступил «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Терещенко считает, что от «Автомобилиста» и «Трактора» стоит ждать хороших выступлений в следующем сезоне