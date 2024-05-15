Генеральный менеджер «Трактора» Волков: «Рише — харизматичный тренер и умелый педагог не по своим годам»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о новом тренере челябинцев Рафаэле-Пьере Рише, который войдет в штаб Бенуа Гру, возглавившего команду.

«Мы с ним подписали контракт на год. Один помощник есть, но мы не сообщали об этом официально, потому что хотим объявить тренерский штаб целиком. Многие считают, что тренеру в 29 лет не хватит авторитета? Это не так. Рише достаточно опытный и харизматичный тренер. Он умелый педагог не по своим годам. У него очень много интересных идей, он может принести много новшеств, что будет полезно ребятам в команде. Не вижу в этом проблемы. Дело не в возрасте, а в компетенции и квалификации», — приводит «РБ Спорт» слова Волкова.

«Трактор» в сезоне-2023/24 дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уступил «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии.